"Пятерка" согласна, что США вышли из СВПД, чтобы политизировать ситуацию

ВЕНА, 6 июл — РИА Новости. Страны "пятерки" (Россия, Франция, ФРГ, Китай, Великобритания) согласились, что США вышли из ядерной сделки по Ирану с целью политизировать ситуацию вокруг Тегерана и выдвинуть ему новые условия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В пятницу в Вене состоялось министерское заседание стран-участниц договоренности по иранской ядерной программе.

"Все согласились в очередной раз, что этот шаг Вашингтона не был продиктован никакими конкретными обстоятельствами, кроме как желанием вновь политизировать этот процесс, ситуацию вокруг Ирана в целом и выдвигать новые условия Ирану, которые не имеют никакое отношение к проблемам, существовавшим вокруг ядерной программы Ирана", — сообщил журналистам российский министр.

По его словам, "ставить под угрозу такую важнейшую договорённость, которая позволяет обеспечивать режим нераспространения прочно и надежно, конечно, весьма и весьма неосмотрительно и рискованно".