Португальский парламент не стал запрещать корриду

Испанский тореадор во время корриды во время Feria du Riz в Арле, на юге Франции. 1 апреля 2018 года

Испанский тореадор во время корриды во время Feria du Riz в Арле, на юге Франции. 1 апреля 2018 года

МАДРИД, 6 июл – РИА Новости. Португальский парламент в пятницу проголосовал против закона о запрете корриды.

Соответствующий законопроект представил депутат от Партии людей, животных и природы (PAN) Андре Силва – единственный представитель в законодательном органе этой политической силы, отстаивающей, что традиции не могут "превалировать над уважением свободы, жизни и физической и психологической неприкосновенностью животных".

Всего за запрет корриды проголосовал лишь 31 депутат из 230.

Выступая на заседании, Силва обвинил народных избранников в том, что для большинства из них "экономические интересы" превалируют над понятиями этики.

В отличие от Испании в португальской корриде с середины XIX века запрещено убивать быка на арене, однако после спектакля животное умерщвляют.