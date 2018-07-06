Португальский парламент не стал запрещать корриду

МАДРИД, 6 июл – РИА Новости. Португальский парламент в пятницу проголосовал против закона о запрете корриды.
Соответствующий законопроект представил депутат от Партии людей, животных и природы (PAN) Андре Силва – единственный представитель в законодательном органе этой политической силы, отстаивающей, что традиции не могут "превалировать над уважением свободы, жизни и физической и психологической неприкосновенностью животных".
Всего за запрет корриды проголосовал лишь 31 депутат из 230.
Выступая на заседании, Силва обвинил народных избранников в том, что для большинства из них "экономические интересы" превалируют над понятиями этики.
В отличие от Испании в португальской корриде с середины XIX века запрещено убивать быка на арене, однако после спектакля животное умерщвляют.