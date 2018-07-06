Президент Македонии опроверг слова премьера о готовности к переименованию

БЕЛГРАД, 6 июл – РИА Новости. Президент Македонии Георге Иванов в очередной раз в пятницу отказался утвердить договор Скопье и Афин о переименовании страны и опроверг слова премьера о том, что сделает это после референдума. Заявление обнародовал кабинет главы государства.

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров подписали 17 июня соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Договор назван сторонами и представителями международных организаций историческим и открывает дорогу Скопье к членству в НАТО и ЕС. Македонский президент назвал ратифицированный Собранием (парламентом – ред.) документ "наносящим вред и неконституционным" и многократно отказывался его подписать.

Премьер-министр Зоран Заев в интервью греческому телевидению ERT в четверг заявил, что Иванов поддержит договор с Грецией о переименовании бывшей югославской республики, если за него проголосуют на референдуме жители страны. По словам Заева, плебисцит состоится 23 сентября, 30 сентября или 7 октября.

"Премьер Заев со своими переменчивыми, противоречивыми и конфузливыми заявлениями продолжает обманывать и манипулировать не только македонской, но и греческой и международной общественностью. Вступление Республики Македония в ЕС и НАТО не должно быть злоупотреблено для принятия вредоносного договора с непредсказуемыми последствиями для македонского государства и народа", — приводит заявление Иванова кабинет.

"Президент Македонии не приемлет договор, наносящий ущерб македонской национальной идентичности и интересам республики Македония. Позиция президента Иванова неизменна и ее не поколеблют никакие давление, шантаж и угрозы", — подчеркнул глава государства.

Крупнейшая оппозиционная партия Македонии ВМРО-ДПМНЕ с 51 из 120 мест в парламенте накануне подала заявление в прокуратуру против премьера Заева, главы МИД Николы Димитрова, председателя парламента Талата Джафери и депутатов правящего большинства, повторно проголосовавших в четверг за договор с Грецией о переименовании страны.