В Турции четырех журналистов осудили за связь с FETO, сообщили СМИ

АНКАРА, 6 июл — РИА Новости, Алёна Палажченко. Суд Стамбула приговорил четырех бывших журналистов закрытой турецкими властями оппозиционной газеты Zaman к различным срокам заключения за связь с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщает в пятницу агентство Anadolu.

Отмечается, что журналисты Али Булач и Шахин Алпай приговорены к 8 годам и 9 месяцам тюрьмы, а их коллеги Мюмтазер Тюркёне и Мустафа Унал к 10,5 годам.

Газета Zaman, которую турецкие власти обвиняли в связях с Гюленом, в марте 2016 года была переведена под внешнее управление, после чего было уволено большинство работавших в ней журналистов. После попытки переворота в июле 2016 года газета была закрыта, более 20 ее сотрудников были арестованы.

Конституционный суд (КС) Турции в январе этого года принял решение об освобождении журналистов газеты Zaman Шахина Алпая и Мехмета Алтана в связи с нарушением их прав. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг раскритиковал это решение и заявил, что КС превысил свои полномочия. Верховный суд Турции отклонил жалобу двух арестованных журналистов и оставил их под стражей.

В ночь на 16 июля группа мятежников совершила попытку военного переворота в Турции, которая была пресечена властями. Согласно последним данным, в результате противостояния, центрами которого стали Стамбул и Анкара, 246 турецких граждан погибли, не считая мятежников, более 2 тысяч человек получили ранения. Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции.