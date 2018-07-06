Россиян не было на затонувшем судне в Таиланде, заявили в посольстве

Поисково-спасательная операция в море у острова Пхукет в Таиланде. 6 июля 2018 года

Поисково-спасательная операция в море у острова Пхукет в Таиланде. 6 июля 2018 года

БАНГКОК, 6 июл – РИА Новости. Ни одного россиянина не было в списке пассажиров затонувшего у берегов Пхукета в

четверг туристического судна: два иностранца, оказавшиеся на судне вне списка, также не были россиянами, сообщили РИА Новости в пятницу в посольстве РФ в Бангкоке.

"По данным полиции Пхукета и штаба спасательной операции, россиян в списке пассажиров затонувшего судна "Феникс" не было. Все пассажиры судна были гражданами КНР. Было также два пассажира, оказавшихся на "Фениксе" вне списка, они оказались гражданами США, их паспорта находятся сейчас в полиции", — сообщили агентству в дипмиссии.

Ранее газета Bangkok Post сообщала о по крайней мере одном россиянине, который якобы находился на борту затонувшего судна и числится среди пропавших. В репортаже телеканала Thai PBS один из спасенных членов экипажа "Феникса" сообщил, что на судно перед отходом прибыли два "фаранга" (белых иностранца), но, кроме них, других пассажиров, не являющихся гражданами Китая, на судне не было.