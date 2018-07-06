Аваков представил послам G7 план возвращения Донбасса под контроль Киева

КИЕВ, 6 июл – РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встретился с послами и дипломатами стран "Большой семерки" (G7) и представил им план ведомства по возвращению Донбасса под контроль Киева, сообщила в пятницу пресс-служба МВД.
"Стратегия деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов" — это инструмент взаимодействия всех служб — Госпогранслужбы, Госслужбы по ЧС, Нацгвардии и Нацполиции. Как действовать, когда мы будем возвращать под контроль свои территории, как предоставлять нашим гражданам весь сервис и обеспечивать права. План предусматривает привлечение лишь 2 тысяч миротворцев, которые будут мониторить границу и участвовать в отдельных полицейских миссиях", — цитирует Авакова пресс-служба.
По словам министра, после возвращения Донбасса под контроль Киева необходимо будет внести изменения в законы Украины, в которых бы говорилось о "коллаборационизме" и "амнистии". Он также отметил, что в украинском обществе должна пройти дискуссия относительно того, кто имеет право на амнистию.
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