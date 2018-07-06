Аваков представил послам G7 план возвращения Донбасса под контроль Киева

КИЕВ, 6 июл – РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встретился с послами и дипломатами стран "Большой семерки" (G7) и представил им план ведомства по возвращению Донбасса под контроль Киева, сообщила в пятницу пресс-служба МВД.

Ранее Аваков предложил разработать новую стратегию по урегулированию конфликта в Донбассе вместо минских переговоров, которые, по его мнению, себя исчерпали.

"Стратегия деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов" — это инструмент взаимодействия всех служб — Госпогранслужбы, Госслужбы по ЧС, Нацгвардии и Нацполиции. Как действовать, когда мы будем возвращать под контроль свои территории, как предоставлять нашим гражданам весь сервис и обеспечивать права. План предусматривает привлечение лишь 2 тысяч миротворцев, которые будут мониторить границу и участвовать в отдельных полицейских миссиях", — цитирует Авакова пресс-служба.

По словам министра, после возвращения Донбасса под контроль Киева необходимо будет внести изменения в законы Украины, в которых бы говорилось о "коллаборационизме" и "амнистии". Он также отметил, что в украинском обществе должна пройти дискуссия относительно того, кто имеет право на амнистию.

Согласно плану Авакова, также предлагается постепенно вводить миротворцев ООН в Донбасс, а начать с отдельного города или района. После этого должна проводиться работа по разминированию территорий и решению экологических проблем. При этом выборы на этих территориях предлагается проводить не ранее чем через три года после прекращения огня.

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