Мэр Астаны рассказал о трансформации столицы Казахстана в город будущего

АСТАНА, 6 июл – РИА Новости. Власти Астаны намерены трансформировать ее в город будущего, в которым будет развиваться малый и средний бизнес, использоваться новые технологии в инфраструктуре и создаваться новые рабочие места, рассказал аким (мэр) города Асет Исекешев.

В рамках стратегии развития Астаны отобраны 10 главных направлений, из них 5 "глобальных", то есть с выходом на мировой рынок. "Это финансовый сектор (МФЦА), туризм, логистика… Мы сейчас видим, что на ближайшие 5-6 лет мы можем создать 150 тысяч новых рабочих мест", — сообщил он журналистам.

Город в движении

"Сейчас мы работаем над новой сферой — мы готовимся к городу большой урбанизации. Сейчас мы готовим город на 2 миллиона человек", — добавил он. Для этого власти Астаны провели международный конкурс и определили, каким должен быть город будущего.

По словам Исекешева, в 2018 году в городе была создана велодорожка на 56 километров, но в будущем ее хотят увеличить до 1000 километров. Развивать планируется и общественный транспорт — расширять выделенные линии, развязки, увеличивать число платных парковок. Вместе с этим развивается проект Astana Smart City — до 1 сентября большая часть госуслуг перейдет в электронный формат.

Власти города завершили также проект по безопасности. В результате на 30% снизилась уличная преступность, а на 20% — число ДТП, указал мэр, не уточнив сроков. На 50% завершена подготовка "умных светофоров" с использованием искусственного интеллекта, полностью завершить их установку планируется к концу 2019 года.

Развивая бизнес

Одновременно активно расширяется использование новых технологий в управлении городом "У нас, кстати, распределение земель в сфере малого бизнеса будет на блокчейн, мы это делаем с Bitfury. У нас с Bitfury идет аукцион", — отметил он. Помимо этого планируется "оцифровать каждый дом и каждую улицу", то есть занести в big data информацию о каждом жителе города, в том числе в какую школу и на работу они ходят.

По словам мэра Астаны, в городе более 500 тысяч жителей заняты в бизнесе, их них около 300 тысяч — в сфере малого и среднего бизнеса. "Около 15% в сфере госуправления, учитывая, что Астана — это политический, административный центр, порядка 15% — в сфере образования, здравоохранения, учитывая, что у нас очень молодое население, и требуется очень много образовательных и медицинских объектов", — указал он.

Малый и средний бизнес, по его словам, самые распространенные в Астане. "Порядка 57,5% ВРП составляет малый и средний бизнес. Это самый высокий показатель в республике и соответствует среднему уровню стран ОЭСР", — отметил Исекешев.

Малый и средний бизнес в основном работают в сфере гостеприимства. В настоящее время в городе около 300 отелей и хостелов, около 1000 кафе. Помимо этого, небольшие компании заняты в сфере строительства и промышленности, а также образования.

Исекешев рассказал, что власти Астаны намерены развивать государственно-частное партнерство, сокращая участие государства и открывая возможности для малого и среднего бизнеса.

"Мы сейчас реализуем программу "Желтые страницы", которая была в Сингапуре, то есть максимальный уход госструктур от частного бизнеса, это программа по политике президента. Идет процесс приватизации, мы практически все городские объекты продаем", — сообщил он.

Помимо этого, мэрия и другие представители власти отказываются от служебных машин в пользу такси; возможность заниматься питанием в школах и больницах, а также строительства домов также будет предоставлена частным компаниям.

Одним из главных проектов по развитию бизнеса является международный финансовый центр "Астана" (МФЦА). "Финансовый центр — это не просто какой-то проект, это важнейший инновационный проект для всей страны и Астаны, это важная часть нашей экономики. Допустим, для Дубая финансовый сектор составляет долю ВВП в 5% сейчас, по истечении 15 лет — 12%, а сейчас они должны пойти к 25%", — рассказал он.

"Мы считаем, по нашим подсчетам, что от МФЦА только прямой вклад около 12 миллиардов долларов к 2025 году. … По нашим расчетам, расчетам МФЦА,… где-то к 2025 году вклад МФЦА в ВВП страны мультипликативно составит 40 миллиардов долларов. И 8 миллиардов ожидается от обслуживания клиентов стран Центральной Азии, Кавказа, ЕАЭС, стран Ближнего Востока (за счет клиентов, которые будут работать с МФЦА со стороны этих стран)", — указал он.