Украинского депутата поймали за игрой в Sims на заседании Рады

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Нардеп фракции "Оппозиционный блок" от Мелитополя Евгений Балицкий провел заседание Рады за игрой на смартфоне.

Этот момент попал на видео. На кадрах запечатлен экран гаджета, обладатель которого играет в мобильную версию градостроительного симулятора SimCity. В нем пользователю предлагается создать и развивать свой город.

Лицо владельца смартфона не попало в кадр, однако на табличке на столе была указана фамилия Балицкого.

Евгений Балицкий заседает в Верховной раде с 2012 года. Он занимает должность председателя подкомитета по вопросам охраны и рационального использования недр, водных ресурсов при комитете по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.