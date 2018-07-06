Две немецкие компании заподозрили в попытке обойти санкции

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Прокуратура Гамбурга ведет проверку в отношении двух немецких судоходных компаний, которые заподозрили в поставках в Крым титановой руды (ильменита) в обход европейских санкций, сообщила радиостанция Deutschlandfunk. При этом одна из компаний отрицает факт нарушения режима санкций.
По информации Deutschlandfunk, судно HHL MISSISSIPPI компании Hansa Heavy Lift из Гамбурга доставило 23 ноября 2017 года в российский порт Кавказ на кубанской стороне Керченского пролива около десяти тысяч тонн титановой руды. Радиостанция предполагает, что в декабре того же года грузовое судно MS CALLISTO компании Heinz Corleis KG из Штаде могло доставить в этот же порт до 25 тонн ильменита.
Радиостанция утверждает, что оба судна шли под либерийскими флагами, отгрузка руды проводилась на российское грузовое судно "Нефтерудовоз-2", которое после этого якобы отправилось в крымский порт Камыш-Бурун в 20 километрах. Немецкие компании в комментарии радиостанции утверждают, что они не знали, что российское судно отправится с рудой в Крым.
Кроме того, радиостанция сообщает со ссылкой на МИД Норвегии о расследовании против норвежской компании Titania kronos, которая добыла, предположительно, поставленную в Крым руду.
Односторонние ограничительные меры Европейского союза запрещают гражданам и расположенным в ЕС компаниям импортировать продукцию из Крыма, инвестировать в экономику полуострова, оказывать туристические услуги, экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики, а также связанные с добычей и переработкой нефти, газа и полезных ископаемых.