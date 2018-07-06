Две немецкие компании заподозрили в попытке обойти санкции

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Прокуратура Гамбурга ведет проверку в отношении двух немецких судоходных компаний, которые заподозрили в поставках в Крым титановой руды (ильменита) в обход европейских санкций, сообщила радиостанция Deutschlandfunk. При этом одна из компаний отрицает факт нарушения режима санкций.

"Против судоходных компаний Hansa Heavy Lift и Heinz Corleis KG были поданы заявления в совершении правонарушения, подтвердила прокуратура Гамбурга. В настоящий момент она проверяет обвинения", — сообщила радиостанция.

По информации Deutschlandfunk, судно HHL MISSISSIPPI компании Hansa Heavy Lift из Гамбурга доставило 23 ноября 2017 года в российский порт Кавказ на кубанской стороне Керченского пролива около десяти тысяч тонн титановой руды. Радиостанция предполагает, что в декабре того же года грузовое судно MS CALLISTO компании Heinz Corleis KG из Штаде могло доставить в этот же порт до 25 тонн ильменита.

Радиостанция утверждает, что оба судна шли под либерийскими флагами, отгрузка руды проводилась на российское грузовое судно "Нефтерудовоз-2", которое после этого якобы отправилось в крымский порт Камыш-Бурун в 20 километрах. Немецкие компании в комментарии радиостанции утверждают, что они не знали, что российское судно отправится с рудой в Крым.

"Мы подтверждаем, что принадлежащее нам судно MS CALLISTO в конце 2017 года выполнило транспортный заказ из Норвегии в порт Кавказ. Куда груз был транспортирован после разгрузки, нам неизвестно и находится вне зоны нашей ответственности. В данном случае не было признаков нарушения санкций", — прокомментировали ситуацию в компании Heinz Corleis KG.

Кроме того, радиостанция сообщает со ссылкой на МИД Норвегии о расследовании против норвежской компании Titania kronos, которая добыла, предположительно, поставленную в Крым руду.

Односторонние ограничительные меры Европейского союза запрещают гражданам и расположенным в ЕС компаниям импортировать продукцию из Крыма, инвестировать в экономику полуострова, оказывать туристические услуги, экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики, а также связанные с добычей и переработкой нефти, газа и полезных ископаемых.