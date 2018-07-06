Гатилов: выход США из СПЧ ООН положительно сказался на работе Совета

ЖЕНЕВА, 6 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Выход США из Совета ООН по правам человека положительно сказался на работе СПЧ, заявил журналистам постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

"Атмосфера в Совете стала существенно более конструктивной, снизился уровень политизации и конфронтационной риторики. Надеемся, что эта тенденция продолжится и в будущем", — сказал он по итогам работы 38-й сессии СПЧ ООН.

Гатилов при этом не считает, что бойкот Совета со стороны США может подорвать репутацию СПЧ.

"СПЧ продолжает работать в энергичном режиме, идет активное осуждение всех пунктов повестки дня. Возможность стать членом Совета по правам человека открыта абсолютно для всех государств, включая США. Кстати, американцы свой уход объяснили в том числе и тем, что страны-члены ООН отказались поддержать их предложение превратить Совет в закрытый клуб избранных", — добавил постпред РФ.

США объявили о выходе страны из СПЧ ООН в середине июня. Членство США в СПЧ истекает 31 декабря 2019 года. Представители нынешней администрации США не раз критиковали СПЧ за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членами Совета являются Венесуэла, Китай и Куба.