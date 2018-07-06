Историки из России и Германии проведут конференцию по Московскому договору

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Историки России и Германии проведут в 2020 году конференцию, посвященную 50-летней годовщине с момента подписания Московского договора между СССР и ФРГ, сообщил РИА Новости по телефону из Мюнхена научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук, сопредседатель Российского исторического общества академик Александр Чубарьян.

Академик принимает участие в 21-м заседании Совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений в Мюнхене. Московский договор был подписан председателем совета министров СССР Алексеем Косыгиным и Федеральным канцлером ФРГ Вилли Брандтом, а также министрами иностранных дел Вальтером Шеелем и Андреем Громыко.

"Мы обсуждали с немецкими партнерами: в 2020 году исполнится 50 лет Московского договора 1970-го года, когда Вилли Брандт приехал в Москву. Это было начало восточной политики, прорыв в холодной войне. Мы собираемся отметить это совместной конференцией и выпуском совместной книги. Думаем провести конференцию в России и в Германии", — сказал Чубарьян, рассказывая о своем участии в заседании комиссии в Мюнхене.

Московским договором была признана нерушимость границы по линии Одер — Нейсе с Польшей, а также границы между ФРГ и ГДР. Стороны взяли на себя обязательство неукоснительно соблюдать территориальную целостность всех государств в Европе в их существующих границах, а также заявили, что ни сейчас, ни в будущем не будут иметь территориальных притязаний к кому-то бы ни было.

Кроме того, как рассказал Чубарьян, участники заседания Совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений в Мюнхене приняли решение начать два проекта. "Один из них – это книга "Экономические связи между Россией и Германией в XX веке". Это большой стратегический проект", — указал он.

"Германия экономически всегда была нашим главным партнером в Европе. И немцы понимают, понимают, что сегодня это очень актуально. Это будет большая книга – сборник документов. Предполагается, что этот проект будет реализован в течение трех лет", — отметил он.

"Второй проект – "Горчаков и Бисмарк – их взаимодействие и влияние на отношения России и Германии в конце XIX века". Думаю, год-два будут выделены на издание этой книги", — добавил Чубарьян.

По его словам, историки России и Германии также успешно завершили проект подготовки книги "Советский Союз и два немецких государства 1949-1953". "Это сборник документов. Она закончен и будет издан в конце этого года в Германии на немецком языке и в следующем году, я надеюсь, в начале года, на русском языке в России", — указал академик.

"В этом издании были использованы в основном ранее неизвестные документы. Отношения нашей страны с ГДР, отношения с Западной Германией – это интересный сюжет. Я рад, что мы здесь с немцами достигли общего понимания вопроса", — отметил он.

Как отметил Чубарьян, в пятницу в Мюнхене будет представлено пособие "Германия и Россия. Вехи совместной истории и коллективной памяти", также подготовленное историческими сообществами Германии и России. "Два года назад вышла часть XX-й век. Сегодня мы презентуем XVIII век. Он только что вышел в Германии на немецком и русском языках. Идет работа над последним томом – XIX век. И принято решение опубликовать его вначале следующего года", — заключил Чубарьян.