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Бывший донецкий шахтер предложил способ спасения детей из пещеры в Таиланде

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Спасение детей в Таиланде (27)
(обновлено: 16:13 06.07.2018)
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© REUTERS / Athit PerawongmethaВоенные несут водяной насос к пещере Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд. 6 июля 2018 годаВоенные несут водяной насос к пещере Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд. 6 июля 2018 года
© REUTERS / Athit Perawongmetha

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Бывший донецкий шахтер Юрий Павлюков предложил вывести школьников из затопленной тайской пещеры по водонепроницаемому вентиляционному рукаву, для этого его нужно проложить под водой и пустить по нему под давлением воздух.

Члены семьи смотрят трансляцию из пещеры Тхам Луанг, где находятся мальчики и тренер. 4 июля 2018 года
© REUTERS / Soe Zeya Tun
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"Нужно растянуть непромокаемый рукав и по нему все дети благополучно выберутся на поверхность. По рукаву нужно подавать воздух. Никаких дайверских подготовок не нужно проводить", — сказал РИА Новости Павлюков.

Эксперты неохотно комментируют идею Павлюкова и просят не называть своих имен. Одни считают, что это предложение реально воплотить в жизнь, другие советуют не тратить на него время, так как рукав не выдержит давления воды. При этом все стороны отметили, что водолазам будет трудно провести к детям рукав под водой.

Масштабная операция по спасению 12 юных футболистов и их тренера из 7-километровой пещеры Тхам Луанг в Таиланде последние дни стоит в топах всех мировых новостей. Подростки со своим наставником оказались отрезаны от цивилизации из-за дождей, затопивших пещеру, и были найдены спустя 10 дней, однако вывести их из пещеры пока не получается из-за сильного подтопления.

Тайские дайверы во время операции по спасению детей из затопленной пещеры . 3 июля 2018
© AP Photo / Sakchai Lalit
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Водолазы, в том числе добровольцы из других стран, доставляют им еду, одеяла и другие необходимые вещи. Сегодня стало известно, что спасательная операция омрачилась трагедией: один из дайверов, отставной водолаз ВМС Таиланда, приехавший на место как доброволец, захлебнулся, возвращаясь на поверхность после доставки в пещеру баллонов с кислородом.

Мнения экспертов

Один из экспертов рассказал РИА Новости, что при строительстве шахт и метро применяется вентиляционный рукав, в который нагнетается воздух при щитовой проходке. Такой рукав гибкий и герметичный. Например, при строительстве метро используются отрезки по 100 метров, которые склеиваются между собой.

"Конечно, при строительстве он никогда в воду не опускался, но сама идея хорошая. Его тяжело будет тянуть, но вопрос решаемый. Он имеет достаточную прочность и его легко проложить в затопленной пещере с изгибами, пустить в него некоторое количество воздуха и вывести детей", — сказал эксперт.

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© Ruptly Thai Navy Seal
Спасатели в Таиланде готовятся вывести из пещеры найденных школьников

По его словам, опыт нагнетания воздуха на несколько километров через такой рукав у строителей есть, при этом потери воздуха были минимальными.

Спасатели рядом с затопленной пещерой на севере Таиланда. 4 июля 2018
© REUTERS / Soe Zeya Tun
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Другой эксперт, командир аварийно-спасательного формирования одной из российских горноспасательных частей, считает, что никто не будет использовать такой спорный метод для спасения детей. Он также отметил, что спасатели применяют только сертифицированное оборудование.

"Такой рукав сложно протянуть под водой. Более того, этот рукав еще нужно развернуть под водой, для это в рукав нужно пустить воздух. Совершенно не понятно, на какой глубине воздух будет подаваться и позволит ли давление воды развернуть этот рукав", — сказал эксперт.

Он добавил, что на конце рукава нужна герметичная крышка для того, что бы внутрь не попадала вода, пока его будут протягивать. С этим тоже могут возникнуть проблемы, отметил эксперт.

Мальчики из футбольной команды, которые оказались в пещере Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд. 3 июля 2018 года
© REUTERS / Thai Navy Seal
Спасение детей из затопленной пещеры в Таиланде

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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radiozaboy
а вот и плагиатор Илона Маска
16:16
06.07.2018
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