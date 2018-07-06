Бывший донецкий шахтер предложил способ спасения детей из пещеры в Таиланде

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Бывший донецкий шахтер Юрий Павлюков предложил вывести школьников из затопленной тайской пещеры по водонепроницаемому вентиляционному рукаву, для этого его нужно проложить под водой и пустить по нему под давлением воздух.
Эксперты неохотно комментируют идею Павлюкова и просят не называть своих имен. Одни считают, что это предложение реально воплотить в жизнь, другие советуют не тратить на него время, так как рукав не выдержит давления воды. При этом все стороны отметили, что водолазам будет трудно провести к детям рукав под водой.
Масштабная операция по спасению 12 юных футболистов и их тренера из 7-километровой пещеры Тхам Луанг в Таиланде последние дни стоит в топах всех мировых новостей. Подростки со своим наставником оказались отрезаны от цивилизации из-за дождей, затопивших пещеру, и были найдены спустя 10 дней, однако вывести их из пещеры пока не получается из-за сильного подтопления.
Мнения экспертов
Один из экспертов рассказал РИА Новости, что при строительстве шахт и метро применяется вентиляционный рукав, в который нагнетается воздух при щитовой проходке. Такой рукав гибкий и герметичный. Например, при строительстве метро используются отрезки по 100 метров, которые склеиваются между собой.
"Конечно, при строительстве он никогда в воду не опускался, но сама идея хорошая. Его тяжело будет тянуть, но вопрос решаемый. Он имеет достаточную прочность и его легко проложить в затопленной пещере с изгибами, пустить в него некоторое количество воздуха и вывести детей", — сказал эксперт.
По его словам, опыт нагнетания воздуха на несколько километров через такой рукав у строителей есть, при этом потери воздуха были минимальными.
"Такой рукав сложно протянуть под водой. Более того, этот рукав еще нужно развернуть под водой, для это в рукав нужно пустить воздух. Совершенно не понятно, на какой глубине воздух будет подаваться и позволит ли давление воды развернуть этот рукав", — сказал эксперт.
Он добавил, что на конце рукава нужна герметичная крышка для того, что бы внутрь не попадала вода, пока его будут протягивать. С этим тоже могут возникнуть проблемы, отметил эксперт.