Премьер Польши призвал разработать для Африки "план Маршалла" по миграции

БРЮССЕЛЬ, 6 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в целях решения миграционной проблемы призвал Евросоюз разработать "план Маршалла" для Африки.

"Нам требуется больше предложений (сотрудничества с третьими странами для сдерживания экономических мигрантов – ред.) и "план Маршалла" для Африки. Нам следует укреплять внешние границы, а также задействовать значительные средства для продвижения (экономических – ред.) программ в Северной Африке для предотвращения нелегальных перевозок людей", — сказал он в интервью европейскому изданию газеты Politico.

Ранее Моравецкий заявлял, что Польша выступает против создания центров приема мигрантов внутри Евросоюза.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока.

План Маршалла — программа помощи Европе после Второй мировой войны. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности и развитие европейских стран.