В Египте 12 человек погибли в ДТП

КАИР, 6 июл — РИА Новости. Двенадцать человек погибли, семь получили ранения в результате крупного ДТП на трассе в пустынной местности к югу от Каира, сообщает в пятницу издание "Аль-Ахрам", ссылаясь на правоохранительные органы.

По имеющейся информации, инцидент произошел вечером в минувшую среду на автодороге в провинции Эль-Минья. В аварию, по данным СМИ, попал микроавтобус с пассажирами и внедорожник. По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение скорости водителями обоих транспортных средств.

Египет печально известен плохим состоянием дорожной инфраструктуры. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в ДТП в Египте ежегодно гибнут около 12 тысяч человек.