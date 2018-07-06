Британия станет сопредседателем группы "Арак" в комиссии по СВПД

БРЮССЕЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Британия вместо США возьмет на себя функции сопредседателя рабочей группы "Арак" в рамках комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану (СВПД), пятерка участников переговоров также подтвердила приверженность обязательствам в атомной сфере, в том числе по модернизации исследовательского реактора в Араке, говорится в заявлении совместной комиссии.

"Все участники вновь заявили о необходимости продолжать полное и эффективное осуществление всех обязательств, связанных с ядерной областью. Они приветствовали устойчивый прогресс, достигнутый в модернизации исследовательского реактора "Арак", и с удовлетворением отметили, что Британия возьмет на себя функции сопредседателя рабочей группы "Арак", — говорится в документе.

Кроме того, участники соглашения "продолжат оказывать поддержку модернизации исследовательского реактора "Арак" в рамках СВПД и преобразованию объекта "Фордо" в ядерный, физический и технологический центр. Участники также приветствовали важные проекты в области гражданского ядерного сотрудничества", — говорится в заявлении.