В Японии из-за ливней объявили уровень "особой тревоги"

ТОКИО, 6 июл – РИА Новости. Главное метеорологическое управление Японии объявило "особое предупреждение" для префектур Хиросима, Окаяма и Тоттори на юго-западе главного японского острова Хонсю, а также для префектур Фукуока, Нагасаки и Сага на острове Кюсю в связи с ливневыми дождями и вызванными ими паводками и оползнями.

С 2013 года в Японии стала действовать новая шкала предупреждения населения об опасности на случай природных катаклизмов. Уровень "особой тревоги" означает приближение стихийного бедствия, которое происходит не чаще одного раза в несколько десятков лет, и может повлечь за собой жертвы. В частности, значительно возрастает опасность паводков, схода горных лавин и оползней, затопления низменностей.

К настоящему времени указания эвакуироваться получили более 570 тысяч человек в 17 из 47 префектур страны. Поступают сообщения о том, что уровень воды в 18 реках в шести префектурах превысил критическую отметку, что означает возможность паводка в любую минуту. В частности, власти известного туристического города Киото заявили об угрозе подтопления районов рядом с рекой Кацурагава в связи с возможной необходимостью экстренного сброса воды с дамбы Хиёси.

Синоптики предупреждают, что количество осадков, которые выпадут в центральных районах Японии в пятницу и субботу, может привести к серьезному бедствию. Во многих районах нарушено транспортное сообщение.

По данным на 19 часов по местному времени (13.00 мск), за последние 72 часа в некоторых районах уже выпало более 520 миллиметров осадков. В префектуре Нагасаки скорость выпадения осадков составляет 52 миллиметра в час, а в префектуре Фукуока – 41,5 миллиметра в час.

Подтверждена гибель трех человек, еще пятеро считаются пропавшими без вести. Число пострадавших уточняется. Японские власти также не исключили, что ливневые дожди могли стать причиной гибели пожилой женщины в центральном регионе, но подтверждения этому пока нет.