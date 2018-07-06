В Японии из-за ливней объявили уровень "особой тревоги"

ТОКИО, 6 июл – РИА Новости. Главное метеорологическое управление Японии объявило "особое предупреждение" для префектур Хиросима, Окаяма и Тоттори на юго-западе главного японского острова Хонсю, а также для префектур Фукуока, Нагасаки и Сага на острове Кюсю в связи с ливневыми дождями и вызванными ими паводками и оползнями.
К настоящему времени указания эвакуироваться получили более 570 тысяч человек в 17 из 47 префектур страны. Поступают сообщения о том, что уровень воды в 18 реках в шести префектурах превысил критическую отметку, что означает возможность паводка в любую минуту. В частности, власти известного туристического города Киото заявили об угрозе подтопления районов рядом с рекой Кацурагава в связи с возможной необходимостью экстренного сброса воды с дамбы Хиёси.
Синоптики предупреждают, что количество осадков, которые выпадут в центральных районах Японии в пятницу и субботу, может привести к серьезному бедствию. Во многих районах нарушено транспортное сообщение.
Подтверждена гибель трех человек, еще пятеро считаются пропавшими без вести. Число пострадавших уточняется. Японские власти также не исключили, что ливневые дожди могли стать причиной гибели пожилой женщины в центральном регионе, но подтверждения этому пока нет.