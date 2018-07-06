ВМС Таиланда подтвердили гибель 33 человек в крушении туристического судна

БАНГКОК, 6 июл — РИА Новости. Военно-морские силы Таиланда опубликовали новые официальные данные о пострадавших в кораблекрушении у острова Пхукет в четверг вечером: погибли 33 человека, пропали без вести 23 человека, спасены в четверг 49 человек, спасены в пятницу три человека, сообщает телеканал Thai PBS.

Трое спасенных в пятницу — это два туриста из КНР и механик затонувшего судна, сообщает телеканал. Все погибшие, тела которых доставлены на Пхукет и размещены в моргах больниц острова — туристы из Китая, говорится в сообщении.

Пассажирами судна "Феникс", вышедшего в море в четверг, несмотря на штормовое предупреждение, были туристы из КНР, не принадлежащие к одной или нескольким тургруппам, а купившие туры на острова неподалеку от Пхукета через интернет-сайты туристических агентств, сообщает телеканал со ссылкой на администрацию провинции Пхукет.

На пресс-брифинге в четверг официальный представитель командования Третьего округа ВМС Таиланда, корабли которого участвуют в поисково-спасательной операции на месте крушения, заявил, что операция продлится до того момента, когда будут найдены все пропавшие без вести пассажиры и члены экипажа "Феникса".