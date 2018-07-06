ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. В оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Киев хочет использовать контингент ООН для атаки на республику, назвали враждебным заявление советника министра внутренних дел Украины Ивана Враченко о взятии под контроль Новоазовска и Горловки на территории ДНР.

Ранее в МВД сообщали, что Варченко ездит по регионам и представляет предложенный министром внутренних дел Арсеном Аваковым план возвращения Донбасса под контроль Киева. Согласно этому плану, территорию у линии соприкосновенья сразу берут под контроль миротворцы ООН и украинские пограничники, а затем Киев занимает территории Донбасса поэтапно. Сам Варченко заявил, что МВД Украины предлагает начать возвращение Донбасса под контроль Киева с взятия Горловка и Новоазовского района; в ведомстве считают, что для этого хватит 3 тысяч силовиков.

"Данное заявление только доказывает враждебность киевской власти и доказывает, что Украина хочет воспользоваться контингентом ООН для атаки на республику. Мы, в свою очередь, хотим предупредить командование ВСУ и напомнить им, что подразделения ДНР в силах отразить любую атаку и в случае наступления мы применим все необходимые для защиты населения средства", — заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что

поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что минские соглашения в части безопасности невозможно выполнить без размещения миротворческой миссии в Донбассе. Экс-президент Украины Леонид Кучма полагает, что процесс ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс может занять несколько лет. По его словам, только согласование Совбеза ООН о направлении миротворцев в Донбасс продлится до конца года, "а потом надо найти деньги, надо найти людей, кто сюда поедет, а потом каждые полгода менять их… это настолько длительная процедура, что я не знаю, выдержим или нет".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.