Илон Маск предложил способ спасения подростков из пещеры в Таиланде

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Предприниматель Илон Маск, возглавляющий высокотехнологичные компании SpaceX и Tesla, предложил вариант спасения заблокированных в пещере в Таиланде подростков с помощью воздушного туннеля.

"Может, стоит попробовать: проложить нейлоновую трубу диаметром в один метр (или более узкие трубки для самых сложных участков) сквозь сеть пещер и наполнить их воздухом как надувной воздушный замок. Нужно создать воздушный туннель под водой под потолком пещеры и автоматически приспособить его к нестандартным пространствам, как, например, дыра в 70 сантиметров шириной", — написал Маск в Twitter.

Ранее представители Маска предложили властям Таиланда помощь в спасении заблокированных в пещере подростков. По их словам, в спасательной операции может быть использовано навигационное оборудование компании Space Exploration Technologies, технологии по откачке воды компании Boring Co. или мощные аккумуляторы Tesla Powerwalls. Пока неизвестно, примет ли Таиланд предложение бизнесмена.

Ранее стало известно о пропаже 12 подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренера. Инцидент произошел 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг, однако из-за внезапного наводнения оказались отрезаны от выхода. Поиски продолжались десять дней. Детей вместе с тренером обнаружили в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Спасателям предстоит вывести их на поверхность.

Основным препятствием для эвакуации остаются затопленные участки на пятикилометровом пути к выходу из пещеры. Не умеющим плавать подросткам придется преодолевать их в легководолазном снаряжении. Воду из пещеры откачивают уже больше десяти дней 24 часа в сутки, однако сделать путь эвакуации абсолютно безопасным для подростков пока не удалось.

Боевые пловцы таиландских ВМС доставляют в дальние камеры пещеры баллоны с кислородом для поддержания в составе воздуха пещеры необходимого процента кислорода.