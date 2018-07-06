Интерпол создал стратегию по борьбе с международной киберпреступностью

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Интерпол уже выдвинул стратегию по борьбе с международной киберпреступностью, она основана на сотрудничестве государств на разных уровнях, сообщил на международном конгрессе по кибербезопасности президент Интерпола Мэн Хунвэй.

"Интерпол уже выдвинул стратегию (по борьбе с киберпреступлениями). Она основана на подчеркивании важности сотрудничества. Очень многие полицейские не являются большими знатоками интернет-экономики. Больше всего в этом разбираются провайдеры соответствующих услуг и все те компании, которые связаны с цифровой экономикой. Мы должны быть связаны с ними. Мы выступаем за то, что полицейские ведомства каждой страны должны укрепить связи со своими коллегами: полиция с правительством, правительство с частными компаниями, с общественными организациями", — пояснил Хунвэй.