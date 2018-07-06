Суд приговорил бывшего премьер-министра Пакистана к десяти годам тюрьмы

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июл — РИА Новости. Суд в Пакистане признал бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа виновным по делу о коррупции, приговорив его к 10 годам тюрьмы, сообщает в пятницу телеканал Geo TV.

По данным телеканала, Шарифу также был назначен штраф в размере 8 миллионов фунтов стерлингов (668,8 миллионов рублей). Его зять Сафдар, также являющийся фигурантом данного дела, получил один год тюремного заключения, а дочь Марьям суд обязал уплатить штраф в размере двух миллионов фунтов стерлингов (около 172 миллионов рублей).

Верховный суд Пакистана в июле прошлого года отстранил Шарифа от должности премьер-министра страны, которую тот занимал трижды (1990-1993, 1997-1999 и 2013-2017 годы), после публикации так называемого "панамского досье". Согласно досье, дети экс-премьера владели офшорными счетами на Виргинских Островах, под их управлением находилась дорогостоящая недвижимость в Лондоне. Источники средств, на которые была приобретена эта недвижимость, вызвали сомнения у пакистанской юстиции, что послужило поводом для начала расследования.