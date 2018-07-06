В Азербайджане россиянина заподозрили в нападении на главу города

БАКУ, 6 июл – РИА Новости. Власти Азербайджана расценивают как теракт нападение на главу города Гянджа Эльмара Велиева, в его совершении подозревают гражданина РФ, который прошел боевую подготовку в Сирии, говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности республики.

"Совершивший вооружение нападение на главу города Гянджи Эльмара Велиева гражданин РФ Юнис Сафаров восемь месяцев жил в иранском городе Кум, прошел боевую подготовку в Сирии, его действия расцениваются как запланированный террористический акт", — говорится в заявлении.

Согласно сообщению, в Куме в 2016 году Сафаров вместе с гражданином Азербайджана Расимом Асадовым в Сирии проходил "боевую подготовку в составе вооруженных формирований", а в 2017 году приехал в Гянджу. По версии правоохранителей, в июне он напал на дежурившего у филиала акционерного банка KapitalBank полицейского и завладел его оружием.

"С января текущего года стал выслеживать главу исполнительной власти Велиева, задавшись целью убить его. Когда его подозрительное поведение привлекло внимание сотрудника полиции, он выстрелил в него из того же пистолета и скрылся", — говорится в заявлении.

В рамках дела задержаны еще трое подозреваемых.

Ранее власти Азербайджана сообщили, что глава исполнительной власти Гянджи и его телохранитель Гасым Ашбазов пострадали в результате нападения. Подозреваемый в совершении преступления Сафаров был задержан сотрудниками полиции на месте. Возбуждено уголовное дело по статьям "попытка убийства двух и более лиц" и "незаконное ношение огнестрельного оружия".