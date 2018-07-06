Премьер: решение о заморозке помощи направлено против народа Молдавии

КИШИНЕВ, 6 июл — РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что резолюция Европейского парламента о заморозке выплат макрофинансовой помощи республике принята по политическим мотивам и затронет интересы населения.

ЕП одобрил в четверг резолюцию с призывом к ЕК заморозить выплаты в рамках макрофинансовой помощи Молдавии до разрешения ситуации с выборами в Кишиневе. Ранее миссия ЕС в Молдавии сообщила, что Еврокомиссия отложила перевод первого транша макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро из-за ситуации вокруг отмены результатов досрочных выборов мэра Кишинева.

"Мои чувства к этой резолюции разнятся. Надо признать, что я испытываю разочарование, потому что Молдавию оценивают не по действиям правительства и внедрениям реформ, а исключительно по политическим мотивам. Думаю, что эта резолюция была принята против народа, деньги должны были пойти на увеличение сумм, выделяемых на питание детей в детсадах и школах, а также на рост зарплат работников образования", — заявил Филип журналистам.

Премьер заверил, что власти продолжат осуществлять реформы, пересмотрят законы о выборах и изыщут средства на запланированные проекты. По его словам, принятие резолюции не скажется на стремление Молдавии к сотрудничеству с Евросоюзом.

Глава кабмина признал, что следит за протестами оппозиции и считает, что они носят "предвыборный" характер.

Второй тур досрочных выборов мэра Кишинева прошел 3 июня, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Нэстасе, набравший 52,57% голосов. При этом Высшая судебная палата признала выборы недействительными из-за агитации в день выборов. В ответ сторонники Нэстасе провели акции протеста и организовали "Комитет национального сопротивления". Они требуют признать выборы состоявшимися, отменить смешанную избирательную систему и отправить в отставку судей, отменивших итоги голосования. Внутриполитическая ситуация в Молдавии привела к тому, что Европарламент решил приостановить все запланированные выплаты в рамках макрофинансовой помощи республике.