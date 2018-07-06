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"Аум Синрике"* в России. Верные адепты казненного в Японии "учителя"

(обновлено: 16:17 06.07.2018)
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкЛидер секты Аум Сенрикё Секо Асахара с членом сектыЛидер секты Аум Сенрикё Секо Асахара с членом секты
© РИА Новости
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MОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Японии повесили лидера "Аум Синрике"* Сёко Асахару, приговоренного к смертной казни в 2004 году. Самое громкое преступление сектантов — газовая атака в токийском метро в 1995-м. РИА Новости рассказывает, как эта псевдорелигиозная организация действовала в России и почему ее отечественные адепты оказались самыми верными последователями Асахары.

Кто такой Сёко Асахара

Тидзуо (Чидзуо) Мацумото, позднее принявший имя Сёко Асахара ("сияющий свет в долине конопли"), родился в бедной семье изготовителя татами. С детства он был слеп на левый глаз и только частично видел правым. Но это не мешало ему слыть хулиганом в школе, избивать учеников и вымогать у них деньги.

Пытаясь стать медиком, самостоятельно изучал фармакологию и акупунктуру. В 1981-м за нелегальную торговлю нелицензированными медикаментами был оштрафован на 200 тысяч иен (около 900 долларов по тогдашнему курсу). В те же годы у Мацумото возник интерес к религии: даосизму, китайской астрологии, эзотерическим практикам буддизма и христианства. 

В 1987-м сменил имя и основал монашеский орден "Аум Синрике"*. В 1992-м объявил себя Христом, агнцем Божьим и единственным просветленным мастером в Японии. Утверждал, что конец света — армагеддон — необходим для спасения человечества.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкЛидер секты "Аум Сенрике"* Секо Асахара с членами секты
© РИА Новости
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Лидер секты "Аум Сенрике"* Секо Асахара с членами секты

Как действовала секта

Правила среди последователей Асахара установил строгие: адепты "Аум Синрике"* должны были передать секте все имущество, беспрекословно соблюдать дисциплину и слушаться наставников. При коллективных бдениях использовались психотропные вещества, практиковался гипноз. Отступников и врагов секты устраняли физически.

Токийский центра заключения, где был казнен Сёко Асахара. 6 июля 2018
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Эксперт назвал казнь лидеров "Аум Синрике"* логичным финалом истории секты

Секта вела активную предпринимательскую деятельность. Прибыль получали от центров йоги, ресторанов, торговой и туристической фирм. Организации принадлежали земельные участки.

В России ее запретили только в середине 1990-х, после серии террористических актов, совершенных в Японии с использованием нервно-паралитического газа зарин.

© AP Photo / Chiaki TsukumoПассажиры токийского метро, пострадавшие от зарина. 20 марта 1995
© AP Photo / Chiaki Tsukumo
Пассажиры токийского метро, пострадавшие от зарина. 20 марта 1995

В 1995 году японские власти арестовали почти всю верхушку "Аум Синрике"*. Начался судебный процесс. В 2004-м Токийский окружной суд признал Асахару виновным по 13 пунктам обвинениям, в том числе: убийство, похищение людей, незаконное производство оружия, попытка госпереворота.

Суд рассматривал дела сектантов вплоть до 2016 года. Помимо Асахары, к смертной казни приговорили двенадцать его последователей, около 200 сектантов получили тюремные сроки.

"Аум Синрике"* в России

Секта активно вербовала сторонников в России, ее адепты проходили боевую подготовку на военных полигонах. По некоторым данным, члены "ордена" приобретали здесь оружие и химические вещества. Весной 1992 года Асахара сам приехал в страну, встречался с российскими политиками, в том числе с членами правительства, читал лекции студентам ведущих вузов. Сектанты вели пропаганду и через медиа: в передачах на радио "Маяк" и телеканале "2x2". Транслировались проповеди Асахары, а также музыка секты в исполнении собранного из российских музыкантов оркестра "Кирэн".

Суд. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Суд в Москве заключил под стражу одного из участников секты "Аум Синрике"*

В 1994-м, когда "Кирэн" находился на гастролях в Японии, руководители секты потребовали от россиян пройти тайную инициацию "Аум Синрике"*. Музыканты отказались, оркестр расформировали. Артисты обратились к российским властям с просьбой запретить деятельность секты.

Неофитов в "монашеский орден" вербовали на стандартных условиях: чтобы занять солидное положение, надо было жертвовать большие суммы или отказаться от всего имущества в пользу секты. В 1995 году родственники ушедших в "Аум Синрике" граждан выиграли суд против организации. Истцы предъявили заключение Научно-исследовательского института психиатрии Минздрава России: 11 человек из числа последователей Асахары находились в полугипнотическом состоянии, страдали от недоедания и недосыпания.

Российское подразделение секты насчитывало, по различным оценкам, от десяти до 30 тысяч человек. Причем отечественные адепты "Аум Синрике"* оказались самыми верными "учителю" — Асахаре.

Попытка спасти "учителя"

В 2002 году во Владивостоке завершился процесс над российскими членами секты. Угрожая терактами в Токио и Аомори, русские боевики намеревались добиться от японского правительства освобождения Асахары.

Сотрудник ФСБ
© РИА Новости / Илья Питалев
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ФСБ внесла секту "Аум Синрике" в список террористических организаций

Сектанты готовились полтора года. Группу организовал москвич Дмитрий Сигачев, вступивший в секту еще подростком. Ему помогали Борис Тупейко и Александр Шевченко. Получив финансовые средства от японских единоверцев, они закупили вооружение и боеприпасы: автомат Калашникова, четыре пистолета ТТ, патроны, несколько тротиловых и гексогеновых шашек. Боевики упаковали боезапас в две боксерские груши и на Ярославском вокзале уговорили проводника доставить груз на Дальний Восток.

© REUTERS / Kim Kyung-HoonТокийский центра заключения, где был казнен Сёко Асахара. 6 июля 2018
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Токийский центра заключения, где был казнен Сёко Асахара. 6 июля 2018
Глава религиозной секты Сёко Асахара. Архивное фото
© Handout via Reuters/File Photo
Эксперт: "Аум Синрике" – наиболее конспиративная секта в РФ

Добравшись в Японию на катере, они намеревались заложить взрывчатку на станциях метро, в парке отдыха, торговых центрах, а также в 15-этажном торговом центре в городе Аомори. И обратиться к правительству с требованием освободить Асахару и выплатить десять миллионов долларов. Затем боевики собирались вывезти "учителя" в поселок Славянка в Приморье и спрятать его на заранее приобретенной конспиративной квартире.

Планы сектантов сорвало УФСБ по Приморью. Суд посчитал возможным вынести довольно мягкое наказание: Дмитрий Сигачев приговорен к восьми годам лишения свободы, Борис Тупейко — к шести с половиной, а Дмитрий Воронов — к четырем с половиной годам с конфискацией имущества.

Эхо сектантов

В конце марта 2016 года из Черногории выслали около четырех десятков россиян, приехавших на собрание "Аум Синрике"*. Местные власти обнаружили, что в Подгорице и Даниловграде собираются сторонники секты. Всех задержанных иностранцев депортировали за нарушение визового режима.

Задержание. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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На родине не рады: на членов секты "Аум Синрикё" из России завели дело
Спустя месяц российская полиция провела обыски в Москве и Санкт-Петербурге: оперативники прошлись по нескольким адресам, связанным с сектой. Мероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами". В том же году Верховный суд по иску Генпрокуратуры признал "Аум Синрике"* ("Алеф"*) террористической организацией и запретил ее деятельность на территории Российской Федерации.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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