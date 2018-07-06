КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. МВД Украины предложило начать возвращение Донбасса с взятия подконтрольных ДНР Горловки и Новоазовского района.УНН.
Ранее в МВД сообщали, что Варченко ездит по регионам и представляет предложенный министром внутренних дел Арсеном Аваковым план возвращения Донбасса. Согласно этому плану, земли у линии соприкосновения сразу берут под контроль миротворцы ООН и украинские пограничники, а затем Киев занимает территории поэтапно.
Аваков также неоднократно предлагал отказаться от Минских соглашений, которые "выработали свой потенциал и больше не отвечают повестке дня".
Ситуация на востоке Украины
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждают на встрече контактной группы в Минске. С 2014 года группа приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.
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