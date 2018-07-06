Польша стала лидером по числу осквернений советских памятников вандалами

Красная звезда на вершине стелы в Миколине, установленной в память о красноармейцах - воинах Первого Украинского фронта, погибших в период 23-30 января 1945 года при форсировании Одера. Архивное фото

Красная звезда на вершине стелы в Миколине, установленной в память о красноармейцах - воинах Первого Украинского фронта, погибших в период 23-30 января 1945 года при форсировании Одера. Архивное фото

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Польша в первом полугодии 2018 года стала лидером по числу актов вандализма в отношении советских памятников, в стране зафиксировано 33 подобных случая, заявил заместитель министра обороны России Павел Попов.

"В 2018 году существенно возросло количество актов вандализма в отношении памятников советским воинам в Восточной Европе, прежде всего в Польше. В первом полугодии было совершено 39 актов вандализма в отношении советских военно-мемориальных объектов", — сказал Попов в Совете Федерации.

По его словам, в Польше произошло 33 случая вандализма, в том числе демонтаж 26 памятников, пять случаев отмечено в Чехии и один в ФРГ.

"Представительства министерства обороны по организации военно-мемориальной работы за рубежом совместно с сотрудниками российских консульских учреждений на регулярной основе осуществляют мониторинг состояния советского историко-мемориального наследия в странах пребывания. По всем фактам вандализма направляются официальные ноты в органы соответствующих стран", — сказал Попов.

Замглавы Минобороны добавил, что в Болгарии "памятники воинам Красной армии регулярно подвергаются актам вандализма, большая часть воинских погребений находится в неудовлетворительном состоянии", также отмечено "наличие серьезных неточностей находящихся на погребении данных". Как уточнил Попов, одной из причин такого положения дел является отсутствие межгосударственного соглашения, заключение которого тормозится болгарской стороной.