Польша стала лидером по числу осквернений советских памятников вандалами

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Польша в первом полугодии 2018 года стала лидером по числу актов вандализма в отношении советских памятников, в стране зафиксировано 33 подобных случая, заявил заместитель министра обороны России Павел Попов.
"В 2018 году существенно возросло количество актов вандализма в отношении памятников советским воинам в Восточной Европе, прежде всего в Польше. В первом полугодии было совершено 39 актов вандализма в отношении советских военно-мемориальных объектов", — сказал Попов в Совете Федерации.
По его словам, в Польше произошло 33 случая вандализма, в том числе демонтаж 26 памятников, пять случаев отмечено в Чехии и один в ФРГ.
Замглавы Минобороны добавил, что в Болгарии "памятники воинам Красной армии регулярно подвергаются актам вандализма, большая часть воинских погребений находится в неудовлетворительном состоянии", также отмечено "наличие серьезных неточностей находящихся на погребении данных". Как уточнил Попов, одной из причин такого положения дел является отсутствие межгосударственного соглашения, заключение которого тормозится болгарской стороной.