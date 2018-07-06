МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Россия готова прорабатывать с Японией соглашение о взаимных краткосрочных безвизовых поездках, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"Если говорить о наших переговорах с японской стороной по консульским вопросам, то мы предлагаем различные варианты. Сейчас у нас внесено в наше действующее соглашение изменение об определенном облегчении (получения виз — ред.). Но мы, в принципе, предлагаем различные варианты нашим японским коллегам — в частности, по безвизовому групповому туризму", — заявил Иванов, отметив, что такое соглашение у России имеется с Китаем и Ираном.

"Пока мы ждем реакции наших японских коллег, в принципе, мы готовы работать и над безвизовым соглашением о краткосрочных поездках. Мы готовы прорабатывать такое соглашение", — указал замглавы МИД РФ, добавив, что на данный момент такая работа не ведется.