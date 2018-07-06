Полной компенсации потерь Ирана от санкций США не будет, заявил Маас

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Мировые державы не смогут полностью компенсировать потери Ирана, которые Тегеран может понести после того, как США восстановят санкции, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает агентство Рейтер.

"Мы не сможем компенсировать все последствия выхода компаний из Ирана", — заявил глава МИД ФРГ перед переговорами "пятерки" и Тегерана по иранской ядерной программе в Вене.

Он добавил, что не ожидает неблагоприятного исхода этого раунда переговоров, однако вероятно будет необходимо дальнейшее обсуждение сторон по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что, по словам французского министра иностранных дел Жан-Ив Ле Дриана, Франция вместе с остальными участниками ядерной сделки с Ираном работает над созданием специального экономического механизма, который позволит Тегерану продолжить торговлю после введения санкций США, запуск данного механизма ожидается к ноябрю.