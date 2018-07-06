В МИД опасаются продолжения кампании по разрушению советских памятников

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Россия не исключает, что в ряде стран продолжится кампания по разрушению памятников советским воинам, необходимо подумать о возможных ответных мерах, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов, выступая на заседании президиума Совета законодателей РФ.

"Хотел бы обозначить проблему незащищенности расположенных вне мест захоронений памятников Красной Армии. С большой долей вероятности можно ожидать, что кампания по их разрушению в ряде государств продолжится. В этой связи считаем необходимым отдельно рассмотреть вопрос о возможных ответных мерах, возможных мерах по поддержанию таких мест памяти в достойном виде", — сказал Иванов.

По его словам, сохранение таких мест имеет просветительское значение, является важной составляющей политики продвижения объективной информации о роли Советского Союза в победе над фашизмом.