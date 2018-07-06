АФИНЫ, 6 июл — РИА Новости, Геннадий Мельник. Суд пытался в закрытом порядке принять решение о выдаче россиянина Александра Винника Франции, сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.

Винник является специалистом по криптовалютам. Он был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании миллиардов долларов. Его выдачи также добивается Россия. Несколько дней назад запрос на экстрадицию направила Франция.

"Два часа назад в Салониках состоялось заседание суда по делу о выдаче Винника по запросу Франции. Заседание было организованно с грубейшими нарушениями — о нем не были уведомлены ни адвокаты, ни наш подзащитный", — сообщил адвокат.

"Суд пытался выдать Винника в ускоренном порядке, действующим между странами Евросоюза", — сказал Мусатов.

По его словам, адвокатам даже не предоставили документы по французскому запросу.

"Виннику сказали, что его везут знакомиться с документами", — сообщил Мусатов.

Везли Винника не общим конвоем, а отдельным — спецконвой составлял 15 человек, сказал он.

О заседании стало известно адвокатам россиянина.

"Один из наших адвокатов явился в суд и сорвал заседание как абсолютно незаконное. Следующее заседание суда назначено на 11 июля", — сказал Мусатов.

Согласно французскому запросу, с которым ранее удалось ознакомиться РИА Новости, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.

По решению следователя и прокурора суда Парижа издан ордер на арест Винника, говорится в документах, переведенных на греческий язык. В пункте обвинения значатся "преступления в киберпространстве, легализация доходов от преступной деятельности, участие в преступной организации".