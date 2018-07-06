Союз журналистов Украины заявил о 45 случаях нападения на сотрудников СМИ

КИЕВ, 6 июл – РИА Новости. Союз журналистов Украины заявил, что в стране с начала года зафиксировано 45 случаев применения силы к сотрудникам средств массовой информации.

По данным ведомства, согласно мониторингу "Индекс физической безопасности журналистов Украины", в течении апреля-июня было зафиксированы 22 случая физической агрессии в отношении журналистов.

"Всего же за первое полугодие 2018 года индексом зафиксированы 45 инцидентов применения силы к журналистам", — говорится в сообщении ведомства в пятницу.