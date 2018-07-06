МИД назвал действия Польши в отношении советских памятников противоправными

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Россия считает противоправными действия Польши в отношении памятников советским воинам, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов, выступая на заседании президиума Совета законодателей РФ.

"Пристально следим за ситуацией вокруг советских военно-мемориальных объектов в Польше, считаем действия Варшавы противоправными, нарушающими международно-правовые обязательства перед Россией", — сказал Иванов.

В то же время, по его словам, в некоторых регионах РФ создаются искусственные препятствия для обустройства мест захоронения иностранных военнослужащих, граждан зарубежных стран, зарекомендовавших себя надежными партнерами на военно-мемориальном треке. "Наиболее ярким примером является проблема установки памятного знака чехословацким легионерам в Самаре", — указал замглавы МИД РФ.

Как указал Иванов, МИД РФ выступает за расширение сети представительств Минобороны России по ведению военно-мемориальной работы за рубежом.