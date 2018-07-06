Краб "отомстил" поедавшей его китаянке

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Китае видеоблогер опубликовала ролик, на котором запечатлела поедание живого краба.

На кадрах видно, как девушка берет палочками ракообразное, которое кажется мертвым. Однако после того, как блогер пытается откусить от животного, оно резко группируется и сжимает клешню, защипнув губу китаянки. Девушка морщится от боли и пытается освободиться.

Пользователи Сети предположили, что автор видео ела популярное в Китае блюдо "пьяный краб". Для его приготовления живых ракообразных вымачивают в алкоголе до тех пор, пока они не перестают двигаться.