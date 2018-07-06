Эксперт назвал казнь лидеров "Аум Синрике"* логичным финалом истории секты

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Главное отличие "АУМ Синрикё"* (запрещена в РФ) — культ ее лидера Сёко Асахары, казнь которого стала закономерным финалом истории любой тоталитарной секты, считает религиовед, президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) и профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин.
Ранее министр юстиции Японии Ёко Камикава официально объявила фамилии семи казненных утром в пятницу бывших руководителей религиозной секты "АУМ Синрикё"*, в числе которых и основатель секты, известный под именем Сёко Асахара. Все казненные имели отношение к производству газа зарин, разработке химического оружия, а также к приобретению обычных вооружений.
"Наконец-то привели в исполнение приговор, который был вынесен уже давно. Насколько я понимаю, это японская практика — там всегда очень долго этого ждут. Но было очевидно, что когда-нибудь это случится. Приговор был вынесен согласно японскому законодательству: множественные убийства — это то, что соответствует их Уголовному кодексу", — сказал Дворкин РИА Новости.
По его словам, главное отличие "АУМ Синрикё"* — это "культ самого Асахары, основанный исключительно на асахарапоклонничестве".
Религиозная секта "Аум Синрикё"* ("Учение истины Аум"*) была организована в 1987 году Сёко Асахарой (Тидзуо Мацумото). Численность секты достигала по разным данным от 30 до 50 тысяч человек, из них более 10 тысяч — в России, где "Аум"* пыталась вести активную миссионерскую и экономическую деятельность. В 1994 году адепты "Аум Синрикё"* распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, погибли семь человек. В марте 1995 года сектанты распылили зарин в токийском метро, 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести.
Последней точкой по всем делам секты стало решение суда в январе этого года, отказавшего в апелляции одному из них. Таким образом, сохранение жизни всех 13 человек потеряло значение для следствия и суда. Весной этого года приговоренных к смерти распределили по разным тюрьмам Японии, что означает подготовку к приведению в исполнение смертных приговоров.