Эксперт назвал казнь лидеров "Аум Синрике"* логичным финалом истории секты

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Главное отличие "АУМ Синрикё"* (запрещена в РФ) — культ ее лидера Сёко Асахары, казнь которого стала закономерным финалом истории любой тоталитарной секты, считает религиовед, президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) и профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин.

Ранее министр юстиции Японии Ёко Камикава официально объявила фамилии семи казненных утром в пятницу бывших руководителей религиозной секты "АУМ Синрикё"*, в числе которых и основатель секты, известный под именем Сёко Асахара. Все казненные имели отношение к производству газа зарин, разработке химического оружия, а также к приобретению обычных вооружений.

"Наконец-то привели в исполнение приговор, который был вынесен уже давно. Насколько я понимаю, это японская практика — там всегда очень долго этого ждут. Но было очевидно, что когда-нибудь это случится. Приговор был вынесен согласно японскому законодательству: множественные убийства — это то, что соответствует их Уголовному кодексу", — сказал Дворкин РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, имела ли эта секта какую-то связь с буддизмом, эксперт отметил, что об этом говорил только сам Асахара, называвший себя "воплощением Будды", впрочем, как и "новым Христом". "Но это псевдобуддизм, он лишь использовал какие-то буддистские термины, так же, как и христианские. Это синкретическая секта, там отовсюду понемногу всего понадергано", — отметил Дворкин.

По его словам, главное отличие "АУМ Синрикё"* — это "культ самого Асахары, основанный исключительно на асахарапоклонничестве".

"Как любая тоталитарная секта, она основана на обожествлении лидера и полном подчинении ему — и в этом самая главная опасность любой тоталитарной секты. Еще Черчилль говорил о том, что власть развращает людей, а абсолютная власть развращает абсолютно. Лидеры этих сект — это абсолютно развращенные люди, которые утратили адекватность. Это как бомба замедленного действия, потому что никогда не известно, когда окончательно у лидера снесет крышу, и конец у таких сект всегда закономерный", — добавил собеседник агентства.

Религиозная секта "Аум Синрикё"* ("Учение истины Аум"*) была организована в 1987 году Сёко Асахарой (Тидзуо Мацумото). Численность секты достигала по разным данным от 30 до 50 тысяч человек, из них более 10 тысяч — в России, где "Аум"* пыталась вести активную миссионерскую и экономическую деятельность. В 1994 году адепты "Аум Синрикё"* распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, погибли семь человек. В марте 1995 года сектанты распылили зарин в токийском метро, 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести.

Тогда полиция арестовала около 30 руководителей секты, 13 из них, в том числе и Сёко Асахаре, были вынесены смертные приговоры, которые до сегодняшнего дня не были приведены в исполнение. Одной из причин, по которым Асахару и других руководителей не казнили, стало то, что до начала 2012 года троим руководителям секты удавалось скрываться, и сохранение жизни главы организации могло оказаться важным для следствия в случае их ареста и предания суду. В 2012 году все они были арестованы и осуждены. В ходе разбирательств в качестве свидетелей выступали приговоренные к смерти члены секты.

Последней точкой по всем делам секты стало решение суда в январе этого года, отказавшего в апелляции одному из них. Таким образом, сохранение жизни всех 13 человек потеряло значение для следствия и суда. Весной этого года приговоренных к смерти распределили по разным тюрьмам Японии, что означает подготовку к приведению в исполнение смертных приговоров.

* Запрещена в России решением суда в апреле 1995 года — на полгода раньше, чем это было сделано в Япони