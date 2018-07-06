На Украине приостановили использование минометов после взрыва на учениях

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и главе генштаба Виктору Муженко приостановить использование минометов, один из которых взорвался во время учений на полигоне в Ровенской области.

Ранее Минобороны Украины сообщило, что во время тактических учений на полигоне в Ровенской области трое военных погибли и девять получили ранения в результате взрыва миномета. Пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации сообщила о четырех погибших военных.

"Даю поручение, уважаемый Степан Тимофеевич (Полторак) и Виктор Николаевич (Муженко), во время учений до завершения расследования указанные минометы не применять", — сказал Порошенко во время выступления на заводе в Киеве, которое транслировали украинские телеканалы.

Он также поручил безотлагательно разобраться в причинах взрыва на полигоне и доложить о них в конце следующей недели. Также Порошенко поручил принять все необходимые меры для того, чтобы трагедия не повторилась.