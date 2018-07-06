Число погибших при взрыве на полигоне на Украине выросло до четырех

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Число погибших украинских военных во время взрыва миномета на полигоне в Ровенской области увеличилось до четырех человек, сообщила в пятницу пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации.

Ранее министерство обороны Украины заявило, что во время тактических учений на полигоне в результате взрыва миномета трое военных погибли и девять получили ранения.

"По предварительной информации, во время учений взорвался миномет. Двое погибли на месте, двое по дороге в больницу, еще четверо ранены", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что двое из погибших — жители Ужгорода, один – Перечина Закарпатской области. Погибшие были военнослужащими 15 отдельного горно-пехотного батальона, входящего состав базирующейся в Ужгороде 128-й отдельной горно-пехотной бригады.

Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль подписал распоряжение об объявлении в субботу траура в связи с гибелью военнослужащих.