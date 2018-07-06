В МИД назвали инцидент в Солсбери примером крупной политической провокации

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Москве считают инцидент в Солсбери вопиющим примером крупномасштабной политической провокации, заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
"Жанр крупномасштабных политических провокаций не изжил себя и по сей день. Более того, его арсенал помимо насильственных действий, о которых мы сегодня вспоминаем, обогатился новыми средствами, такими как фейковые новости и основанные на них информационно-пропагандистские кампании", — сказал Парамонов, выступая на конференции, организованной посольствами Италии и Германии в Москве "1918-2018: Век истории в особняке Берга".
По словам Парамонова, "к вопиющим примерам таких провокаций в наши дни можно отнести убийство посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова в декабре 2016 года, инцидент с использованием отправляющих химических веществ в Солсбери в марте 2018 года, который, как мы видим, получает своё продолжение в эти дни, и так называемая химическая атака в сирийской Думе апреле 2017 года".
"Не менее вредоносными и опасными являются попытки отдельных государств или групп лиц для достижения своих узкокорыстных целей прибегать к фальсификации исторических событий, искажению роли в ней отдельных государств, народов и исторических личностей. Мы видим, к чему приводит подобная манипуляция сознанием и общественным мнением, научными подходами в ряде стран, в том числе, расположенных в Европе, которые действительно всеми нами признаются как колыбель общечеловеческих, и демократических, и гуманистических ценностей. Эти деяния приводят к разобщению и вражде", — добавил дипломат.
В 1918 году в здании находилось посольство Германской империи, где в июле 1918 года левыми эсерами был убит посол Германии граф Вильгельм фон Мирбах. После этого в особняке располагался центральный исполком Коминтерна. В 1924 году особняк был передан дипломатической миссии Италии в Москве.