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В мире

В МИД назвали инцидент в Солсбери примером крупной политической провокации

Сюжет:
Отравление в Эймсбери (50)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВысотное здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фотоВысотное здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Москве считают инцидент в Солсбери вопиющим примером крупномасштабной политической провокации, заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В МИД назвали ситуацию вокруг Эймсбери "грязной политической игрой"

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

"Жанр крупномасштабных политических провокаций не изжил себя и по сей день. Более того, его арсенал помимо насильственных действий, о которых мы сегодня вспоминаем, обогатился новыми средствами, такими как фейковые новости и основанные на них информационно-пропагандистские кампании", — сказал Парамонов, выступая на конференции, организованной посольствами Италии и Германии в Москве "1918-2018: Век истории в особняке Берга".

По словам Парамонова, "к вопиющим примерам таких провокаций в наши дни можно отнести убийство посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова в декабре 2016 года, инцидент с использованием отправляющих химических веществ в Солсбери в марте 2018 года, который, как мы видим, получает своё продолжение в эти дни, и так называемая химическая атака в сирийской Думе апреле 2017 года".

Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери
© AP Photo / PA/Andrew Matthews
"Можно ожидать чего угодно". Эксперт о новой информации по "делу Скрипалей"
Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в соседнем с Солсбери городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу подтвердил, что мужчина и женщина в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и Скрипали.

"Не менее вредоносными и опасными являются попытки отдельных государств или групп лиц для достижения своих узкокорыстных целей прибегать к фальсификации исторических событий, искажению роли в ней отдельных государств, народов и исторических личностей. Мы видим, к чему приводит подобная манипуляция сознанием и общественным мнением, научными подходами в ряде стран, в том числе, расположенных в Европе, которые действительно всеми нами признаются как колыбель общечеловеческих, и демократических, и гуманистических ценностей. Эти деяния приводят к разобщению и вражде", — добавил дипломат.

Полицейский у здания Баптистской церкви в британском Эймсбери после госпитализации двух человек из-за отравления. 4 июля 2018
© REUTERS / Henry Nicholls
Мнение: отравления в Британии неспроста происходят рядом с химлабораторией
Особняк Берга, в котором сегодня располагается посольство Италии в Москве, был построен в конце XIX века. Владение было приобретено миллионером, промышленником Сергеем Бергом у писателя Михаила Загоскина. Этот дом стал одним из первых зданий в Москве, куда было проведено электричество.

В 1918 году в здании находилось посольство Германской империи, где в июле 1918 года левыми эсерами был убит посол Германии граф Вильгельм фон Мирбах. После этого в особняке располагался центральный исполком Коминтерна. В 1924 году особняк был передан дипломатической миссии Италии в Москве.

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