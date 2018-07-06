КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Основной версией взрыва на Ровенском полигоне, в результате которого погибли трое военных и девять получили ранения, является нарушение мер безопасности во время проведения учений, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны Украины.

Ранее пресс-служба министерства обороны Украины сообщила, что инцидент произошел в пятницу в 05.55. Командующим Сухопутных войск ВСУ было приятно решение о приостановлении тактических учений, назначено служебное расследование.

"Сейчас рассматривается несколько версий, которые привели к чрезвычайному происшествию. Основной версией является нарушение мер безопасности во время проведения учений", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на место происшествия отправлены оперативная группа во главе с заместителем министра обороны Украины и ответственными за проведение расследования лицами.