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Спасатели назвали новую угрозу для детей, запертых в пещере в Таиланде

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Спасение детей в Таиланде (24)
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© REUTERS / Soe Zeya TunЧлены семьи смотрят трансляцию из пещеры Тхам Луанг, где находятся мальчики и тренер. 4 июля 2018 годаЧлены семьи смотрят трансляцию из пещеры Тхам Луанг, где находятся мальчики и тренер. 4 июля 2018 года
© REUTERS / Soe Zeya Tun

БАНГКОК, 6 июл – РИА Новости. Изменение состава воздуха в пещере Тхам Луанг, в которой готовится спасательная операция по выводу на поверхность двенадцати подростков и их футбольного тренера, запертых в подземном лабиринте с 23 июня внезапным наводнением, стало новой угрозой для детей и спасателей, заявил на пресс-брифинге в пятницу командир отряда боевых пловцов, работающих на главном участке операции.

Рабочий держит трубу для откачки воды из пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай
© AP Photo / Sakchai Lalit
В Таиланде во время операции по спасению детей из пещеры погиб дайвер

Брифинг полностью транслировал телеканал Thai PBS.

"Из-за присутствия в пещере большого количества людей, выполняющих неотложные работы по откачиванию воды и подготовке вывода детей на поверхность, в атмосфере пещеры происходят изменения: падает процент кислорода и увеличивается процент углекислого газа", — отметил капитан ВМС Таиланда Апхакон Юнгкхонгкео, командир подразделения "морских котиков", которым предстоит выполнение главной задачи по эвакуации детей из пещеры.

"Это значит, что, если раньше мы могли ждать благоприятной ситуации, сейчас это уже невозможно. Окно возможности для вывода детей на поверхность сужается", — сказал он.

Рабочий держит трубу для откачки воды из пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай
© AP Photo / Sakchai Lalit
Дайвер: эвакуация детей из пещеры в Таиланде осложнена, но возможность есть
Ранее командир "котиков" сообщил о гибели в пещере прошедшей ночью добровольца, отставного "котика", 38-летнего бывшего старшего сержанта ВМС Таиланда, который выполнял задачу по срочной доставке в район пещеры, где находятся дети, баллонов с кислородом. На обратном пути после выполнения очередного задания  дайвер задохнулся и потерял сознание под водой. Работавший с ним в паре товарищ вытащил его из воды на сухое место, однако попытки реанимировать отставного сержанта оказались тщетны, он скончался, не приходя в сознание.

Изменение состава атмосферы в пещере стало заметно в четверг вечером. Постоянное тестирование состава воздуха проводится в пещере Тхам Луанг с первого дня поисковой операции. Еще до обнаружения школьников в дальнем зале пещеры в пяти километрах от входа спасатели постоянно подавали кислород с поверхности в пещеру по трубопроводу, проложенному боевыми пловцами и дайверами-добровольцами. В настоящее время, по мнению экспертов, наибольшую опасность представляет не столько нехватка кислорода, сколько накопление углекислого газа.

"Закачкой кислорода можно вытеснять углекислый газ, который и так, как тяжелый газ, опускается вниз. Место, где находятся дети, расположено достаточно высоко, чтобы в обычных условиях там не возникал избыток углекислоты. Однако, если процент углекислого газа сильно повышается во всей пещере, то это происходит и в том дальнем зале, в котором находятся дети и помогающие им боевые пловцы и врачи", — сказал РИА Новости один из дайверов-добровольцев, более недели искавших вместе с боевыми пловцами пропавших детей.

Солдаты у пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Скорейшая эвакуация: в Таиланде рассказали об операции по спасению детей
"Если дело обстоит именно так, то о возможности продержаться в пещере до ноября, когда кончатся дожди и она естественным образом осушится, не может быть и речи", — сказал он.

Дожидаться, когда удастся пробить потолок пещеры сверху, тоже не получится, так как для реализации этого варианта нужны недели, сказал эксперт.

"Выгнать всех из пещеры, чтобы уровень углекислоты перестал повышаться, тоже нельзя, потому что там в основном люди, работающие на откачке воды, перетаскивающие и устанавливающие трубы и шланги, и если эту работу прекратить, то большую часть пещеры моментально заполнит вода, и тогда вывод детей в дайверском снаряжении, единственный наиболее реальный на сегодня выход из ситуации, станет неактуален: такой маршрут, с массой сифонов (полностью, до потолка, залитых коридоров и камер пещеры), с усиливающимся течением, непросто будет пройти даже опытному кейв-дайверу", — сказал собеседник агентства.

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