Россия и Китай заинтересованы в сохранении иранской сделки, заявил Лавров

ВЕНА, 6 июл — РИА Новости. Россия и Китай заинтересованы в сохранении ядерной сделки по Ирану, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы заинтересованы, как и наши китайские коллеги, в том, чтобы Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе был сохранен и полностью реализован. Ситуация непростая, но мы привержены, как и Китай, так и другие участники этой договоренности, международному праву", — сказал российский министр на переговорах с главой МИД КНР Ван И.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.