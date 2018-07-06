Турция не приемлет давления со стороны США из-за санкций против России

АНКАРА, 6 июл — РИА Новости. Подход США, которые требуют от других стран присоединения к санкциям против России, является неприемлемым, Анкара примет ответные меры против Вашингтона в случае введения санкций против нее из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы видим, что у США с РФ есть проблемы, США приняли решение по санкциям из-за вмешательства в выборы. Если у меня с кем-то плохие отношения, разве я будут звонить и всем говорить: "Не дружите с ним". Разве так можно? Поэтому мы это не приемлем… Мы С-400 покупаем – а вы против нас вводите санкции за это? Но с таким подходом отношения не пойдут. Если будут санкции, мы ответим", — сказал Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп ищет выход из ситуации. "Окончательное решение остается за руководством, и оно не хочет портить отношения с нами. У наших лидеров хорошие отношения, но не все они решают, есть и другие структуры. Мы критикуем США за некоторые их решения, но мы союзники", — добавил турецкий министр.

США последовательно стараются добиться отмены решения Анкары о закупке российских С-400. Вашингтон, в частности, грозит Анкаре отказом в поставках самолетов F-35. Ранее на предприятии американской компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте в штате Техас прошла церемония передачи первого F-35 Турции. Как ранее заявил РИА Новости представитель секретариата оборонной промышленности Турции, переданные Анкаре самолеты F-35 останутся в США до ноября 2019 года для обучения турецких пилотов.

В конгрессе находятся на рассмотрении два варианта оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2019 год, которые предусматривают определенные последствия для Турции в случае получения ЗРК. Документы будут сведены в один, сейчас в одном из них идет речь о прекращении поставок Турции американских высокотехнологичных вооружений, в том числе истребителей пятого поколения F-35, а в другом — о введении в том числе санкций в отношении Анкары.

Представители американских властей ранее обвиняли РФ во вмешательстве в выборы президента, на которых победил Дональд Трамп. При этом доказательств, что такое вмешательство имело место, никогда приведено не было. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".