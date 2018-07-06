В Польше приостановили полеты МиГ-29 после авиакатастрофы

ВАРШАВА, 6 июл — РИА Новости. Полеты истребителей МиГ-29 приостановлены в Польше после катастрофы одного из них, объявил в пятницу министр национальной обороны страны Мариуш Блащак на пресс-конференции в Варшаве.
Как сообщалось ранее, минувшей ночью МиГ-29 ВВС Польши потерпел катастрофу в Варминско-Мазурском воеводстве. Пилот истребителя погиб.
"Комиссия уже начала свою работу. Эксперты направились на место трагедии. Военная жандармерия охраняет место крушения", — сказал министр.
"До времени выяснения причин катастрофы приостановлены полеты с использованием этого вида самолетов", — сказал министр.
Разбившийся истребитель выполнял учебное задание по перехвату двух одиночных целей.