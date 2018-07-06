Политолог: план Киева по возвращению Крыма является агрессией бессилия

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости. Слова советника украинского министра внутренних дел о плане возвращения

Крыма в состав Украины с помощью "вхождения мощного украинского солдата в Москву" является проявлением агрессии бессилия, считает заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма, политолог Александр Форманчук.

Советник главы МВД Украины Иван Варченко ранее сообщил об одном из "идеальных сценариев" возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева. При этом он сразу признал его нереалистичным.

"Я называю такого рода заявления проявлением агрессии бессилия. Они понимают, что делать ничего нельзя, но поскольку сегодня Украина вступает в новый предвыборный этап, там каждый пытается эксплуатировать идею борьбы против "российского агрессора", — сказал РИА Новости Форманчук.

Политолог назвал такого рода заявления всплеском политической шизофрении, призвав не обращать на них внимания.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".