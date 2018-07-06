СМИ: в Турции выдали ордеры на задержание 346 человек за связи с Гюленом

АНКАРА, 6 июл — РИА Новости. Прокуратура Измира и Стамбула на западе Турции выдала ордеры на задержание 346 человек, в том числе бывших и действующих военнослужащих, которых подозревают в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщает в пятницу агентство Anadolu со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что задержание 271 обвиняемого в связях с FETO санкционировала прокуратура Стамбула. Среди них один генерал в отставке, 122 действующих военнослужащих, 120 курсантов, 29 уже уволенных по разным причинам военных и несколько предполагаемых "тайных имамов" группировки в составе Вооруженных сил. Операция проходит в 47 провинциях Турции.

Сообщается также о санкционированных прокуратурой Измира операциях в 30 провинциях Турции по задержанию еще 75 человек, включая 59 действующих военных, по обвинению в связях с FETO.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.

Власти Турции обвинили FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения