СМИ утверждают, что ливень спас Скрипалей от гибели

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Внезапно обрушившийся ливень предположительно спас экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию от гибели, сообщает газета Sun со ссылкой на высокопоставленный источник в органах безопасности Великобритании.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

По данным газеты, смертельная доза нервно-паралитического вещества была нанесена на ручку входной двери дома Скрипаля, но за несколько минут до того, как он и дочь открывали ее, на Солсбери внезапно обрушился ливень, который смыл значительное количество А234 и "ослабил его воздействие".

"По правде говоря, нам повезло. Если бы не дождь, Скрипаль наверняка бы умер, и Юлия, вероятно, тоже", — сказал собеседник издания.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в соседнем с Солсбери городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу подтвердил, что мужчина и женщина в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Эймсбери находится неподалеку от Солсбери.