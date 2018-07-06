КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Во время тактических учений на полигоне в Ровенской области трое военных погибли и девять получили ранения в результате взрыва миномета, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
"По предварительным данным, в результате разрыва миномета трое военнослужащих погибли из-за полученных несовместимых с жизнью травм, еще девять получили ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении военного ведомства.
Командующий Сухопутных войск ВСУ приостановил тактические учения. Назначено служебное расследование.