Трамп передал в подарок Ким Чен Ыну диск с песней "Человек-ракета"

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео, который в пятницу прибыл в Пхеньян для обсуждения вопросов денуклеаризации Корейского полуострова, везет для лидера КНДР Ким Чен Ына два подарка, включая диск британского певца Элтона Джона с песней Rocket Man ("Человек-ракета"), сообщает южнокорейское издание Chosun Ilbo со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне.

"Диск Rocket Man являлся предметом обсуждений во время обеда Трампа с Кимом. Ким Чен Ын упомянул, что Трамп назвал его "человеком-ракетой" в прошлом году, когда напряженность сильно возросла", — приводит издание слова источника. "После этого Трамп спросил, знает ли Ким Чен Ын эту песню, и тот ответил, что нет", — добавил источник.

Как сообщает издание, Трамп вспомнил о разговоре и попросил Помпео передать диск северокорейскому лидеру. По данным Chosun Ilbo, президент США подписал диск и оставил на нем послание.

Вторым подарком для Ким Чен Ына, как сообщает издание, должно стать письмо от американского лидера.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.