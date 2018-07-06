Госсекретарь США приземлился в Пхеньяне

ТОКИО, 6 июл — РИА Новости. Глава госдепартамента США Майк Помпео приземлился в аэропорту в Пхеньяне, сообщило агентство Киодо в пятницу.

Он прибыл для переговоров с Ким Чен Ыном по деталям денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений между двумя странами. Помпео вылетел в Пхеньян с американской базы Йокота в Японии.

"Надо уточнить все детали обещаний, данных в ходе саммита США – Северная Корея относительно полной денуклеаризации Северной Кореи и сохранить все возможности для реализации этого. Надеюсь, в Северной Корее придерживаются того же мнения", — приводит агентство слова Помпео перед вылетом в Пхеньян.

В позициях двух стран есть различия, что может вызвать осложнения в ведении переговоров. Как ожидается, Помпео встретится и с другими руководителями Северной Кореи, в частности, с заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем. Вскоре после приземления должен состояться обед с Ким Чен Ыном.

Как ожидается, госсекретарь останется в Пхеньяне до утра субботы, после чего вылетит в Токио, где состоится его встреча с министром иностранных дел Японии Таро Коно, а в воскресенье – трехсторонняя встреча между главами внешнеполитических ведомств Японии, США и Южной Кореи.