На Украине несколько военных погибли на занятиях по боевой подготовке

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Несколько военных погибли и несколько получили ранения во время занятий по боевой подготовке в одной из воинских частей Украины, сообщила в пятницу пресс-служба оперативного командования "Запад".