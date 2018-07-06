Три человека погибли при падении военного самолета в Таиланде

БАНГКОК, 6 июл – РИА Новости. Только один член экипажа разбившегося в четверг в горах на границе Таиланда и Мьянмы легкомоторного патрульного самолета сухопутных войск Таиланда выжил в катастрофе, трое его товарищей погибли, говорится в заявлении командования Третьего округа сухопутных войск, охватывающего весь северный Таиланд.

Заявление было зачитано в прямом эфире Пятого национального (армейского) телеканала Таиланда.

Самолет, выполнявший задачу патрулирования района границы с двумя пилотами и двумя наблюдателями на борту пропал с радаров около 11.00 в четверг (07.00 мск). В ходе поисковой операции, в которой использовались вертолеты и самолеты Третьего округа сухопутных войск Таиланда, около 17.00 (13.00 мск) было обнаружено место падения самолета в джунглях на склоне горы в районе границы, однако посадка вертолета в покрытой густой растительностью горной местности была невозможна, и к месту катастрофы отправился пешком отряд сил спецназначения, прибывший на место ночью. СМИ сообщают, что обгоревшего сержанта спецназовцы вынесли на руках с горы к месту, куда мог подъехать медицинский транспорт.

Согласно заявлению, старший сержант 17-го пехотного полка сухопутных войск Таиланда Чатчанан Кхыанкео, выполнявший на патрульном легкомоторном самолете Cessna обязанности наблюдателя, выжил в катастрофе самолета и доставлен в госпиталь с места крушения. Во время крушения сержант получил ожог 60% кожного покрова тела, говорится в заявлении.

Остальные члены экипажа – два пилота в звании лейтенантов и один офицер-наблюдатель, тоже лейтенант, погибли. Решением командования они посмертно представлены к наградам и повышению воинских званий до майора, говорится в документе.

Командованием создана комиссия по расследованию причин катастрофы, также говорится в заявлении.